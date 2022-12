Karl-Josef Laumann Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Gesundheitsminister Laumann: Keine Lebensgefahr für Kinder durch Klinik-Engpässe Von dpa | 09.12.2022, 14:55 Uhr

Die gravierenden Engpässe in Kinderkliniken führen nach Angaben von Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) nicht zu Lebensgefahr für die Kleinsten. Die Kinderkliniken stünden aktuell zwar unter einer „erheblichen Anspannung“, sagte Laumann am Freitag im Landtag in Düsseldorf. Das Land bekomme aber „mit größter Anstrengung“ die Versorgung der kleinen Patienten hin.