Tag der Organspende Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Gesundheit Laumann für Widerspruchslösung in der Organspende Von dpa | 31.05.2023, 16:20 Uhr

Nordrhein-Westfalen will sich mit weiteren Bundesländern für eine Widerspruchsregelung bei der Organspende stark machen. „Unterhalb dieser Schwelle Widerspruch ist jetzt so langsam alles gemacht“, sagte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch anlässlich des Organspendetages an diesem Samstag. NRW-weit warten nach Ministeriumsangaben aktuell rund 1800 Menschen auf ein Spenderorgan.