Pandemie Laumann fordert bessere Datenbasis bei Impfungen Von dpa | 05.07.2022, 16:40 Uhr

Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) fordert vom Bund für den dritten Corona-Herbst eine bessere Datenlage bei den Geimpften. „Wichtig ist, dass wir bessere Informationen haben. Bisher kennen wir nur die Postleitzahl, aber nicht, in welchen Straßenzügen oder in welchem Stadtteil die Geimpften wohnen“, sagte Laumann am Dienstag nach der ersten auswärtigen Sitzung des neuen schwarz-grünen Kabinetts in Bochum.