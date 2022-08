ARCHIV - Ein gebrauchter orangefarbener Mund-Nasen-Schutz liegt auf dem Gehweg. Foto: Peter Kneffel/dpa/Symbolbild FOTO: Peter Kneffel up-down up-down Krankheiten Laumann: Corona-Maske im Herbst „durchaus denkbar“ Von dpa | 04.08.2022, 17:05 Uhr

Die Vorschläge des Bundes für ein neues Infektionsschutzgesetz gehen aus Sicht des nordrhein-westfälischen Gesundheitsministers Karl-Josef Laumann (CDU) grundsätzlich in die richtige Richtung. „Für mich als Gesundheitsminister ist im Herbst und Winter, je nach Infektionslage, eine Maskenpflicht in Innenräumen durchaus denkbar“, sagte Laumann am Donnerstag in Düsseldorf. Diese Option würde durch den Gesetzentwurf ermöglicht. „Eine medizinische Maske sollte dabei ausreichend sein“, betonte der CDU-Politiker.