Die Autobahn A1 zwischen Schwerte und Westhofener Kreuz ist wegen eines ausgebrannten Lastwagens am Mittwochmorgen in Richtung Köln gesperrt worden. Die Sperrung sollte noch bis mindestens 11 Uhr andauern, da der mit rund 20 Tonnen Fleisch beladene LKW geborgen und die Fahrbahn auf Schäden untersucht werden musste, wie die Polizei mitteilte. Fahrzeuge im Westhofener Kreuz wurden über die Parallelfahrbahn geleitet. Am Morgen staute sich der Verkehr auf mehreren Kilometern. Warum der Lastwagen brannte, war zunächst unklar. Der Fahrer blieb unverletzt.