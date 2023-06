Notruf Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down Notfälle Lastwagen kippt um und fängt Feuer Von dpa | 21.06.2023, 06:45 Uhr

Ein Lastwagen ist in der Nacht zu Mittwoch in Herford nach einem Ausweichmanöver umgekippt und hat Feuer gefangen. Der Fahrer sei leicht verletzt worden, teilte ein Sprecher der Polizei am Morgen mit. Der Unfall habe sich auf der Autobahn 2 zwischen den Anschlussstellen Herford-Ost und Bad Salzuflen ereignet.