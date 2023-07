Kartoffel-Lkw kippt auf Autobahn um Foto: -/Feuerwehr Mülheim an der Ruhr/dpa up-down up-down Verkehr Lastwagen kippt um: Kartoffeln auf der Autobahn Von dpa | 03.07.2023, 11:56 Uhr

Ein mit 25 Tonnen Kartoffeln beladener Lkw ist auf der A40 bei Mülheim an der Ruhr umgekippt. Bei dem Unfall am Sonntagabend verlor der Lastwagen einen Großteil seiner Ladung, das teilte die Feuerwehr am Montag mit. Ein Teil der Kartoffeln rollte am rechten Fahrbahnrand neben den Lkw und hinter die Leitplanke.