Schwerte Lastwagen brennt: A45 bei Schwerte voll gesperrt Von dpa | 02.05.2022, 17:08 Uhr

Die Autobahn 45 ist am Montagnachmittag wegen eines brennenden Lastwagens zwischen Schwerte-Ergste und dem Autobahnkreuz Hagen voll gesperrt worden. Der Lkw sei in Richtung Hagen unterwegs gewesen, als ein Reifen platzte, teilte die Polizei mit. Der Fahrer habe den Lastwagen auf dem Seitenstreifen abgestellt, dann habe das Fahrzeug Feuer gefangen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung sei auch die Gegenfahrbahn gesperrt worden, so die Polizei. Zur Dauer der Sperrung gab es zunächst keine Angaben.