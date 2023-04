Notaufnahme Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbol up-down up-down Verkehr Lastwagen bleibt an Brücke hängen: Fahrer schwer verletzt Von dpa | 20.04.2023, 14:01 Uhr

Ein Lastwagen hat sich an einer Eisenbahnbrücke in Wetter an der Ruhr verkeilt und ist auf diese Weise ruckartig gestoppt worden. Der 55 Jahre alte Fahrer sei am Mittwochnachmittag mit seinem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschlagen und schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Er sei offenbar nicht angeschnallt gewesen.