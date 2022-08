ARCHIV - Ein Blaulicht ist auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges der Polizei zu sehen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild FOTO: Hendrik Schmidt up-down up-down Luftverkehr Laserstrahl auf Cockpits von drei Passagierjets gerichtet Von dpa | 09.08.2022, 13:29 Uhr

Unbekannte haben Laserstrahlen auf die Cockpits von drei Passagiermaschinen im Landeanflug auf den Düsseldorfer Flughafen gerichtet. Damit hätten sie offensichtlich versucht, die Piloten zu blenden, teilte die Polizei in Mönchengladbach am Dienstag mit. Die Taten hätten sich am späten Montagabend ereignet.