Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeipräsident Lange spricht von verunsicherten Beamten Von dpa | 23.05.2023, 16:04 Uhr

Nach Medienberichten über Sicherheitsprobleme in der als Brennpunktviertel bekannten Dortmunder Nordstadt hat Polizeipräsident Gregor Lange Verunsicherung unter den für die Wache tätigen Polizisten eingeräumt. Sie stünde in Zusammenhang mit dem Einsatz im August 2022, bei dem ein 16 Jahre alter Flüchtling aus dem Senegal von einem Polizisten erschossen wurde. „Was im Wachbereich Nord im vergangenen Jahr passiert ist, steckt nicht jeder so einfach weg“, teilte Lange am Dienstag in einer schriftlichen Stellungnahme mit.