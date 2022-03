Peace-Zeichen im Essener Maisfeld FOTO: Hans Blossey Essen Landwirt zeichnet mit Traktor 300 Meter großes Peace-Zeichen Von dpa | 21.03.2022, 16:39 Uhr | Update vor 12 Min.

Ein Essener Landwirt hat mit seinem Traktor ein großes Peace-Zeichen mit einem Durchmesser von 300 Metern in ein Maisfeld gezeichnet. Der 26-jährige Alexander Im Brahm wollte damit „ein Zeichen setzen“ - gegen den Krieg in der Ukraine. Noch bis etwa Mitte April soll das riesige Friedenszeichen in dem Maisfeld in Essen-Kettwig zu sehen sein, „bis wir anfangen den Mais zu sähen“, so der Landwirt auf dpa-Anfrage. Zuvor hatte auch die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ (WAZ) berichtet.