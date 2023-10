Politik Landtagswahlen: Reaktionen von CDU und SPD aus NRW Von dpa | 08.10.2023, 19:26 Uhr | Update vor 25 Min. Landtagswahl Hessen - Wahlparty SPD Foto: Hannes P. Albert/dpa up-down up-down

Nach den Landtagswahlen in Hessen und Bayern haben sich am Sonntagabend auch die Landesverbände von CDU und SPD in Düsseldorf zum Ergebnis geäußert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak wertete die Unionsergebnisse als klares Zeichen der Menschen „gegen das Ampel-Chaos in Berlin“. „Auch der Bundeskanzler sollte endlich verstehen, dass wir bei den großen gesellschaftlichen Herausforderungen dieser Tage einen Geist der Zusammenarbeit brauchen und nicht etwa neue inhaltleere PR-Gags aus dem Kanzleramt“, sagte der Bundestagsabgeordnete der dpa.