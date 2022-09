Herbert Reul Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Innenministerium Landtag veröffentlicht Bericht zu Schüssen in Dortmund Von dpa | 02.09.2022, 10:23 Uhr

Der nordrhein-westfälische Landtag hat am Freitag einen Bericht des Innenministeriums zu den tödlichen Schüssen auf einen 16-jährigen Flüchtling in Dortmund im Internet veröffentlicht. Mehrere Medien hatten am Donnerstag vorab über den Inhalt des Papiers berichtet.