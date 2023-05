Plenarsitzung des NRW-Landtags Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Kriminalität Landtag erörtert Maßnahmen gegen hohe Zahl an Messerattacken Von dpa | 05.05.2023, 02:16 Uhr

Tödliche Gefahren durch Messerattacken sind am Freitag (10.00 Uhr) Thema einer Aktuellen Stunde im Düsseldorfer Landtag. Die SPD-Opposition will Lösungsansätze erörtern, wie das Problem besser bekämpft werden kann. In ihrem Antrag zählt die Fraktion zahlreiche Messerangriffe in nordrhein-westfälischen Städten allein vom vergangenen langen Mai-Wochenende auf.