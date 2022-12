Landtag will kinderfreundlicher werden Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Kinder Landtag denkt über Betreuung während Plenarsitzungen nach Von dpa | 30.12.2022, 08:24 Uhr

Kinder im Plenarsaal, in Fraktionssitzungen oder im Büro sind im Landtag keine Seltenheit mehr. Das hohe Haus passt sich an und will familienfreundlicher werden.