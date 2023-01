Arztpraxis Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down Landtag Landtag debattiert über Maßnahmen gegen Hausärztemangel Von dpa | 26.01.2023, 02:48 Uhr

Mehr als ein Drittel der Hausärzte in NRW ist älter als 60 Jahre. Damit wird in absehbarer Zeit ein erheblicher Teil in den Ruhestand gehen. Die Politik versucht mit mehreren Maßnahmen, die Lücken zu füllen.