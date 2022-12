Schule Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Landtag debattiert über Lehrkräftemangel Von dpa | 09.12.2022, 02:48 Uhr

Der Lehrkräftemangel in Nordrhein-Westfalen beschäftigt heute den Landtag. An den Schulen in NRW sind nach der jüngsten Statistik rund 8000 Lehrerstellen nicht besetzt. In einer Aktuellen Stunde auf Antrag der oppositionellen SPD wollen die Abgeordneten darüber diskutieren, wie die Lücken geschlossen werden können. Nach wie vor fehlen die meisten Lehrerinnen und Lehrer an den Grundschulen. Dort sind mehr als 3430 Lehrerstellen unbesetzt.