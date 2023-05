Landtag NRW Foto: Oliver Berg/dpa/Archivbild up-down up-down Thema der Aktuellen Stunde Landtag debattiert über Armut in Nordrhein-Westfalen Von dpa | 24.05.2023, 01:48 Uhr

Mehr als drei Millionen Menschen in NRW gelten als armutsgefährdet. Das Land hat ein neues Hilfspaket aufgelegt. Die Antragsbedingungen sind aus Sicht der SPD aber so kompliziert, dass das Geld nicht in den Kommunen ankommt. Ein Thema für den Landtag.