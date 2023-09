Natur Landrat kritisiert Regierung wegen Nationalpark-Verfahren Von dpa | 18.09.2023, 15:38 Uhr | Update vor 32 Min. Wisente, weite Wälder und Industriegeschichte am Rothaarkamm Foto: Bernd Thissen/dpa/dpa-tmn/Archivbild up-down up-down

Der Landrat des Kreises Siegen-Wittgenstein spricht sich gegen eine Bewerbung des Rothaarkamms samt dem dortigen Wisent-Projekt als Nationalpark aus und kritisiert die Landesregierung für das Verfahren. In einer Vorlage für die Sitzung des Kreistags am kommenden Freitag empfiehlt Landrat Andreas Müller (SPD), sich nicht am Findungsprozess zu beteiligen. Unter anderem sei der Zeitplan des Landes zu knapp.