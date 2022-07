Der CDU-Bundestagsabgeordnete Dieter Jasper hat sich eingeschaltet und die Betroffenen an einen Tisch geholt. Am Donnerstag traf er sich im Hotel Teutoburger Wald mit Landrat Thomas Kubendorff, Henrik Wilkening, Leiter Infrastruktur bei der TWE, Jörg Börger und Hannes Pohlmann, Geschäftsführung der Eisenbahn-Tradition, sowie Frank Lammert, Beigeordneter der Stadt Lengerich, als Vertreter der betroffenen Kommunen.

Die Idee, die weiterverfolgt werden soll, brachte der Landrat auf: den Dammbruch in Brochterbeck zu beheben, damit der Express zumindest zwischen Ibbenbüren und Bad Iburg wieder freie Fahrt hat. Das würde 250000 Euro kosten. Fließen Fördermittel aus dem Leader-Programm, bleiben noch 125000 Euro. Dieses Geld müsste aus Eigenmitteln kommen – von den an der Wegstrecke liegenden Kommunen im Tecklenburger Land (Ibbenbüren, Tecklenburg, Lengerich und Lienen) und vom Kreis Steinfurt. Ein Zuschuss des Strecken-Eigentümers und Eigenarbeit des Vereins wären außerdem mehr als hilfreich. Der Landrat will nun prüfen lassen, ob eine Leader-Förderung möglich ist. Zusätzlich soll mit den anderen Landkreisen nach einer gemeinsamen Lösung gesucht werden.

Zwei Sperrungen

Jörg Börger hatte zuvor die Situation erläutert. Zwei Sperrungen sind es, die das Dampflok-Vergnügen ausbremsen: Dem Dammbruch in Brochterbeck folgte vor einem Jahr ein weiterer hinter Bad Iburg. Zwar werden die Lücken mit Bussen überbrückt, aber das ist keine dauerhafte Lösung. Immer mehr Fahrgäste bleiben weg. „Bis zu zwei Drittel fehlen“, sieht Börger besorgt in die Zukunft. Auch die Zahl der gefahrenen Kilometer schrumpft. Waren es im Jahr 2007 noch 3800, werden es im laufenden Jahr geschätzt gut 600 sein, rechnet Börger vor.

Zahlen, die den Landrat durchaus nachdenklich stimmen. Intensiv habe man sich bereits mit der Thematik befasst und gemeinsam mit den Landkreisen Osnabrück und Gütersloh ein Gutachten in Auftrag gegeben, berichtete er. Das Ergebnis: Rund 800000 Euro würde es kosten, die Strecke zu reparieren. „Rund 40 Prozent der Strecke liegt im Kreis Steinfurt, dann kämen also mindestens 300000 Euro auf uns zu“, nannte er eine Größenordnung.

Geld, dass die TWE nicht investieren wird. „Wir bekommen keinen Güterverkehr mehr auf die Schiene“, schildert Wilkening die Situation. Geld in diese Strecke zu stecken, die nur noch von Nostalgiezügen befahren wird, sei für sein Unternehmen unwirtschaftlich: „Es rechnet sich nicht.“