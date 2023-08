Bielefeld Landgericht bestätigt Raser-Urteil nach tödlichem Unfall Von dpa | 10.08.2023, 14:29 Uhr | Update vor 14 Min. Justitia Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa/Symbolbild up-down up-down

Nach dem Tod einer zweifachen Mutter bei einem Unfall in Bielefeld muss ein 25-Jähriger für zwei Jahre und neun Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Bielefeld bestätigte damit am Donnerstag in einem Berufungsverfahren das Urteil aus der Vorinstanz wegen fahrlässiger Tötung und fahrlässiger Körperverletzung. Nach Überzeugung des Gerichts hatte der Mann am 13. Dezember 2021 bei einer rücksichtslosen Fahrt über eine Schnellstraße den Unfall verursacht, nachdem er bereits zuvor durch ständiges Spurwechseln und Drängeln aufgefallen war.