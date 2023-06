Panorama Witten Foto: Bernd Thissen/dpa up-down up-down Wohnen Landesweite Kontrolle gegen Miet-Missstände Von dpa | 06.06.2023, 13:31 Uhr

Mit einer landesweiten Kontrollaktion haben die Behörden problematische Wohnungsbestände in Nordrhein-Westfalen ins Visier genommen. Auf Initiative des NRW-Bauministeriums habe es am Dienstag in einer Reihe von Städten Kontrollen gegeben, teilte das Ministerium mit. „Ratten, Müll, Schimmel: Was wir vor Ort gesehen haben, war erschreckend“, sagte Bauministerin Ina Scharrenbach (CDU).