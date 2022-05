ARCHIV - Der Landeswahlleiter von Nordrhein-Westfalen, Wolfgang Schellen, schaut in die Kamera. Foto: -/Innenministerium NRW/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits FOTO: - Landtagswahlen NRW-Wahl mit mäßig hoher Beteiligung: Enges Rennen erwartet Von dpa | 15.05.2022, 17:13 Uhr | Update vor 24 Min.

Die Beteiligung an der mit Spannung erwarteten Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen ist trotz guten Wetters laut Stichproben des Landeswahlleiters zunächst nur mäßig. CDU und SPD lagen zuletzt in Umfragen sehr nah beieinander.