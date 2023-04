Lotto Foto: Tom Weller/dpa/Symbolbild up-down up-down Banken Landesregierung spaltet Westlotto von NRW-Bank ab Von dpa | 28.04.2023, 14:56 Uhr

Die nordrhein-westfälische Regierung will Deutschlands größten Lotterieanbieter Westlotto von der landeseigenen NRW-Bank abspalten und in die Beteiligungsverwaltungsgesellschaft überführen. Ein entsprechender Gesetzentwurf wird am Mittwoch im Landtag eingebracht. Das Geschäft mit Lotterien gehöre nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der NRW-Bank, heißt es in der Begründung. Mit der Ausgliederung könne sich die Bank „ganz auf ihre Aufgaben als Förderbank für das Nordrhein-Westfalen konzentrieren und das Land bei seinen anstehenden Transformationsprozessen unterstützen“.