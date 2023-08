Steuern Landesamt gegen Finanzkriminalität soll Anfang 2024 starten Von dpa | 17.08.2023, 12:21 Uhr Marcus Optendrenk Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild up-down up-down

Das neue Landesamt zur Bekämpfung der Finanzkriminalität in Nordrhein-Westfalen wird seine Arbeit zu Beginn des kommenden Jahres aufnehmen. Das hat Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) am Donnerstag im Haushalts- und Finanzausschuss des Landtages angekündigt. In einem ersten Schritt werden die bereits bestehenden Spezialstrukturen gebündelt, die es bereits in der Steuerfahndung gibt. Durch IT-Technik werde sichergestellt, dass das Personal seinen Arbeitsplatz nicht räumlich verändern müsse.