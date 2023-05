Baustelle Foto: Christian Charisius/dpa/Symbolbild up-down up-down Gestiegene Baukosten Land will Wohnungsprojekte bezuschussen Von dpa | 10.05.2023, 11:18 Uhr

Die nordrhein-westfälische Landesregierung will die stark gestiegenen Kosten beim Wohnungsbau für Hausbauer und Investoren mit insgesamt 100 Millionen Euro abfedern. Für öffentlich geförderte Bauprojekte gebe es Zuschüsse in Höhe von bis zu 80 Prozent der nachgewiesenen krisenbedingten Mehrkosten, teilte das NRW-Bauministerium am Mittwoch mit.