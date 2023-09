Migration Land will 3000 zusätzliche Aufnahmeplätze für Geflüchtete Von dpa | 29.09.2023, 13:39 Uhr | Update vor 14 Min. Erstaufnahmeeinrichtung Foto: Patrick Pleul/dpa up-down up-down

Das Land Nordrhein-Westfalen will bis Anfang kommenden Jahres 3000 zusätzliche Plätze für die Erstunterbringung von Geflüchteten schaffen. Das sei Ergebnis eines Gesprächs, an dem unter anderem Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) und Vertreter der kommunalen Spitzenverbände teilnahmen, wie die Staatskanzlei am Freitag mitteilte.