Tiere Land verlängert Förderung für Drohnen zur Rehkitz-Rettung Von dpa | 04.08.2023, 17:48 Uhr | Update vor 33 Min. Rehkitz Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB up-down up-down

Das NRW-Landwirtschaftsministerium fördert Jäger weiterhin bei der Anschaffung von Drohnen mit Wärmebildkameras für die Rettung von Rehkitzen. Man stelle auch in diesem Jahr wieder 100.000 Euro bereit, teilte das Ministerium am Freitag mit. In den vergangenen Jahren seien mit der Förderung 52 Drohnen in Betrieb genommen worden, 1250 Kitze hätten so im Gras identifiziert werden können.