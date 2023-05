Kita Foto: Caroline Seidel/dpa/Symbolbild up-down up-down Bildung Land startet ab Juli 2023 mit Förderung der „Sprach-Kitas“ Von dpa | 25.05.2023, 11:10 Uhr

Nordrhein-Westfalen steigt ab Anfang Juli in die Förderung des Bundesprogramms der „Sprach-Kitas“ ein. Damit könne die Arbeit in den über 1300 „Sprach-Kitas“ in NRW fortgesetzt werden, teilte das Familienministerium am Donnerstag in Düsseldorf mit.