Forstwirtschaft Land plant Prämie für Wiederbewaldung: Klimastabile Bäume 14.09.2023, 15:20 Uhr

Für die Wiederaufforstung von abgestorbenen Waldflächen will das Land NRW Besitzer von Privat- und Kommunalwald mit einer Prämie unterstützen. Landwirtschaftsministerin Silke Gorißen kündigte am Donnerstag eine „Wiederbewaldungsprämie“ an. Ziel ist, den Aufbau klimastabiler Mischwälder voranzubringen. Viele Waldflächen sind durch Sturm, Trockenheit und Borkenkäferbefall abgestorben. Es handele sich um ein unbürokratisches Förderangebot, betonte die CDU-Politikerin beim Waldbauerntag in Werl laut Mitteilung.