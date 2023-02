Geldscheine Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down Finanzen Land NRW legt zweites Krisenhilfspaket auf Von dpa | 28.02.2023, 16:13 Uhr

Die nordrhein-westfälische Landesregierung hat ein zweites Hilfspaket in Höhe von diesmal 670 Millionen Euro zur Bewältigung der Folgen des russischen Krieges gegen die Ukraine auf den Weg gebracht. Fast 400 Millionen Euro fließen davon in die Unterstützung der Kommunen bei der Unterbringung von Flüchtlingen, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung.