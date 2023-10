Regierung Land erleichtert Bau von Flüchtlingsunterkünften Von dpa | 21.10.2023, 08:22 Uhr | Update vor 1 Std. Flüchtlingsunterkunft Foto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down

Wenn eine öffentliche Einrichtung etwas bauen lassen will, braucht es normalerweise ein längeres Ausschreibungsverfahren. In der aktuellen Flüchtlingskrise kann man aber nicht Monate warten - also werden die Regelungen jetzt gelockert.