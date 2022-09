Schwarz-Grün informiert über Haushalt Foto: Marius Becker/dpa/Archivbild up-down up-down Haushalt Land: 1000 Lehrerstellen für ukrainische Schüler finanzieren Von dpa | 20.09.2022, 15:35 Uhr

Für Geflüchtete aus der Ukraine will die nordrhein-westfälische Landesregierung noch im laufenden Jahr zusätzlich mehr als 570 Millionen Euro bereitstellen. Das kündigte Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) am Dienstag bei der Vorstellung eines Nachtrags zum Etat 2022 an.