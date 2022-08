ARCHIV - Ein Schild mit der Aufschrift "Polizei" hängt an einem Polizeipräsidium. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Symbolbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Ermittlungen Lagerhalle in Telgte ausgebrannt: Brandstiftung möglich Von dpa | 16.08.2022, 16:20 Uhr

Nach dem Brand einer Lagerhalle in Telgte bei Münster laufen die Ermittlungen zur Ursache weiter. Technisches Versagen könne nach einer Begehung von Experten ausgeschlossen werden, teilte die Polizei des Kreises Warendorf am Dienstag mit. Ein Brandsachverständiger prüft jetzt, ob es sich um Brandstiftung gehandelt hat. Die Ermittler suchen Zeugen, die Verdächtige in der Umgebung gesehen haben.