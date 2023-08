Brände Lagerhalle in Krefeld in Flammen Von dpa | 22.08.2023, 20:48 Uhr | Update vor 23 Min. Feuerwehr Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down

Auf einem Firmengelände in Krefeld ist am frühen Dienstagabend eine Lagerhalle in Brand geraten. Mehrere Anrufer hatten das Feuer gemeldet, wie die Feuerwehr mitteilte. Eine Person in der Nähe sei vom Rettungsdienst behandelt worden, habe aber nicht ins Krankenhaus gemusst, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Details zur Brandursache und Schadenshöhe waren zunächst nicht bekannt.