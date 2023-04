Lagerhalle in Ibbenbüren abgebrannt Foto: David Poggemann/Nord-West-Media/ up-down up-down Steinfurt Lagerhalle in Ibbenbüren abgebrannt Von dpa | 09.04.2023, 08:18 Uhr

Eine große Lagerhalle in Ibbenbüren ist in der Nacht zum Sonntag ausgebrannt. Bei dem Feuer habe es keine Verletzten gegeben, teilte ein Sprecher der Leitstelle in Steinfurt in der Nacht mit. In der Halle gelagerte Propanflaschen seien explodiert. Dadurch seien Anwohner erschreckt worden, hieß es. Nach etwa zwei Stunden sei der Vollbrand unter Kontrolle gewesen. Laut Feuerwehr habe keine Gefahr für die Bevölkerung bestanden. Die Ursache war zunächst unklar. Die Nachlöscharbeiten dauerten in der Nacht noch an.