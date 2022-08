ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild FOTO: Robert Michael up-down up-down Brände Lagerhalle in Essen brennt Von dpa | 15.08.2022, 22:43 Uhr

Auf dem Gelände eines Entsorgers in Essen ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Teile einer etwa 1000 Quadratmeter großen Lagerhalle mit Mischabfall stehen in Flammen, wie ein Feuerwehrsprecher am Abend sagte. Der Rauch habe aber mittlerweile nachgelassen. Einsatzkräfte zogen demnach den Müll auseinander und löschten ihn ab. Der Sprecher ging davon aus, dass die Arbeiten die ganze Nacht andauern werden. Bilder, die die „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ („WAZ“) veröffentlichte, zeigten eine riesige Rauchwolke über dem Gelände. Bis zum späten Abend gab es laut Feuerwehr keine Verletzten bei dem Einsatz.