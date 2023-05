Angela Merkel in Bad Münstereifel Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down Regierung Lagarde: Angela Merkel ist „einzigartig, unvergleichlich“ Von dpa | 16.05.2023, 17:21 Uhr

Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, hat die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel als politische Ausnahme-Erscheinung gewürdigt. Sie sei „einzigartig, unvergleichlich, unnachahmbar“, sagte Lagarde am Dienstag in Köln in ihrer Laudatio zur Verleihung des Staatspreises des Landes Nordrhein-Westfalen an die Altkanzlerin.