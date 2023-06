Marcus Optendrenk (CDU) Foto: David Young/dpa/Archivbild up-down up-down Finanzen Länderfinanzminister beraten über Kampf gegen Geldwäsche Von dpa | 01.06.2023, 06:01 Uhr

Der Kampf gegen Geldwäsche ist ein Schwerpunktthema der Länderfinanzminister bei ihrem zweitägigen Treffen in Münster. Es gehe darum, Landes- und Bundesbehörden besser zu vernetzen, hatte Nordrhein-Westfalens Finanzminister Marcus Optendrenk (CDU) im Vorfeld des zweitägigen Treffens erklärt, das an diesem Donnerstag beginnt. So sollen Geldströme nahtlos verfolgt werden können. Neben Geldwäsche befindet sich dabei auch Finanzmarktkriminalität im Fokus.