Kreis Minden-Lübbecke Kutschpferde gehen durch: Zwei Männer heruntergeschleudert Von dpa | 14.11.2022, 15:30 Uhr

Bei einem Unfall mit einer von zwei Pferden gezogenen Kutsche in Bad Oeynhausen sind zwei Insassen verletzt worden. Nach Zeugenberichten seien die Tiere an einer Kreuzung durchgegangen und hätten auf der abschüssigen Straße beschleunigt, berichtete die Polizei im Kreis Minden-Lübbecke am Montag über den Unfall vom Vortag.