Wahlen Kutschaty stellt sich zur Wiederwahl als SPD-Fraktionschef Von dpa | 14.06.2022, 01:49 Uhr

Die SPD in Nordrhein-Westfalen richtet sich auf weitere Jahre in der Opposition ein. Spitzenmann Thomas Kutschaty will die Fraktion trotz Wahlniederlage weiterhin anführen.