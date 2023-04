Wetter in Köln Foto: Roberto Pfeil/dpa up-down up-down Wetter Kurze Frühlingsfreude mit bis zu 23 Grad Von dpa | 22.04.2023, 15:32 Uhr

Der Frühling hat am Samstag in vielen Regionen Nordrhein-Westfalens für Temperaturen über 20 Grad gesorgt. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurden in Ostwestfalen bis zu 23 Grad erreicht. Allerdings war die Freude über den warmen Tag nur von kurzer Dauer: Bereits für den Nachmittag wurden die ersten dichten Regenwolken und Schauer im Westen des Landes vorhergesagt. Im Osten sind laut DWD einzelne Gewitter nicht auszuschließen. In der Nacht zu Sonntag soll der Regen dann erstmal wieder abziehen.