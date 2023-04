Skifahren Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Tourismus Kurz vor Saison-Ende: Noch zwei Lifte in Winterberg geöffnet Von dpa | 09.04.2023, 08:18 Uhr

Kurz vor dem Ende der Wintersport-Saison im Sauerland können die Menschen an Ostern noch einmal auf die Piste. In dieser zweiten Hälfte der Ferien laufen noch zwei Lifte, sagte die Sprecherin der Wintersport-Arena in Winterberg am Samstag. Diese würden aber voraussichtlich nur noch von passionierten Skifahrern genutzt werden.