Evangelischer Kirchentag Kurschus krank: EKD-Vorsitzende nicht in Nürnberg dabei Von dpa | 06.06.2023, 11:07 Uhr

Annette Kurschus, Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und Präses der Evangelischen Kirche von Westfalen, hat eine Corona-Erkrankung. Das teilte die Landeskirche am Dienstag in Bielefeld mit. Kurschus musste deshalb ihre Teilnahme am 38. Deutschen Evangelischen Kirchentag in Nürnberg in dieser Woche (7.-11.6.) absagen.