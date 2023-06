Anette Kurschus Foto: Matthias Rietschel/dpa up-down up-down Kirchentag Kurschus: Auch kleinere Kirche kann sich Gehör verschaffen Von dpa | 06.06.2023, 10:10 Uhr

Trotz sinkender Mitgliederzahlen hat die Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Annette Kurschus, zu mehr Optimismus aufgerufen: „Auch eine kleinere Kirche kann sich mit ihrer Stimme Gehör verschaffen“, sagte sie der „Süddeutschen Zeitung“ (Dienstag). Die Menschen erwarteten von der Kirche, dass sie „das Fenster zum Himmel offen“ hält. „Die Menschen brauchen Transzendenz, also eine Dimension, die über unsere Erfahrung hinausgeht. Das ist ein tiefes Bedürfnis in einer Zeit, in der wir alle merken, wie begrenzt unsere Möglichkeiten sind und an wie vielen Stellen wir nicht mehr wissen, wie es weitergeht.“