ILLUSTRATION - Auf der Motorhaube eines Streifenwagens steht der Schriftzug «Polizei». Foto: David Inderlied/dpa/Illustration FOTO: David Inderlied up-down up-down Städteregion Aachen Kuriose Polizeirundfahrt mit zwei entlaufenen Kindern Von dpa | 24.07.2022, 13:34 Uhr

Zwei ausgebüxte Geschwisterkinder im Alter von drei und fünf Jahren haben die Polizei in Gressenich bei Aachen auf Trab gehalten. Einem Busfahrer waren die Kinder am Sonntagmorgen an einer Straße aufgefallen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann hielt an und rief die Polizei. Da zunächst nicht klar gewesen sei, wohin „die beiden Dreikäsehoch“ gehörten, habe sich die Fünfjährige den beiden Polizisten „als Scout“ angeboten, der den Weg kenne.