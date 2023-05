Felix Krämer Foto: Federico Gambarini/dpa/Archivbild up-down up-down Düsseldorf Kunstpalast öffnet im November Sammlungsflügel wieder Von dpa | 11.05.2023, 15:17 Uhr

Nach jahrelanger Schließung und großem Umbau öffnet der Kunstpalast in Düsseldorf am 21. November seinen Sammlungsflügel wieder. Von den rund 130.000 Sammlungsobjekten aus vielen Epochen und Gattungen werden dann in der Neupräsentation etwa 800 Werke gezeigt, wie das städtische Museum am Donnerstag mitteilte. Manche Werke waren vorher noch nie zu sehen. Versteckte, neu geschaffene Kunstkammern sollen Kinder einladen, das Museum für sich zu erobern.