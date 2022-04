Pressekonferenz zur hybriden Kunstmesse «Art Düsseldorf» FOTO: Roberto Pfeil Pandemie Kunstmesse Art Düsseldorf startet in vierte Auflage Von dpa | 08.04.2022, 04:59 Uhr | Update vor 1 Std.

Die Kunstmesse Art Düsseldorf startet am Freitag mit ihrer vierten Auflage - diesmal in hybrider Form. Sammler und Sammlerinnen weltweit können sich mit der Art Düsseldorf verbinden, um nach ihren individuellen Wünschen live von sogenannten „Art Guides“ über die Messe geführt zu werden, teilten die Veranstalter mit. Die angebotenen Kunstwerke können auch online reserviert und gekauft werden. Besucher können sich per Klick auch virtuell an offenen Führungen über die Messe beteiligen.