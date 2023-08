Kunstinstallation am Dom in Köln Foto: Oliver Berg/dpa up-down up-down Köln Kunstaktion vor Dom klagt Umgang mit Missbrauchstaten an Von dpa | 02.08.2023, 13:40 Uhr | Update vor 46 Min.

333 Puppen in Kindergröße stehen aufgereiht vor dem Kölner Dom. Sie zeigen, eingehüllt in weiß-purpurne Bänder, auf das Kölner Wahrzeichen und Symbol der Katholiken - die Kunstaktion soll den Umgang mit Missbrauch in der Kirche anprangern. „Es geht darum, den Opfern Sichtbarkeit zu geben“, sagt der verantwortliche Künstler Dennis Josef Meseg aus Wesseling. „Aber auch um die Täter: Damit die nicht im stillen Kämmerlein weitermachen können, weil sie wissen: Es passiert nichts.“